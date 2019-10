Entre lágrimas Di María opinó sobre su carrera

Europa Europa

El arribo de Mauro Icardi al Paris Saint Germain volvió a despertar versiones en torno a la relación del ex hombre del Inter con los integrantes de la anterior camada de la Selección Argentina, la cual tuvo entre sus principales protagonistas a su actual compañero Ángel Di María. Ante las especulaciones, el volante rosarino salió a desmentir las versiones en ESPN.

"Siempre las mismas boludeces. Siempre salen las cosas que salen, que Leo llama por teléfono para que no le demos bola. Cosas increíbles a las que uno ya está acostumbrado. A veces pienso en salir a desmentir, pero es que siga creciendo la bola de boludeces y es al pedo. Uno sabe y él sabe que desde que llegó estamos tratando de incorporarlo lo más rápido posible y nada más", declaró.

También se mostró enfurecido por las conjeturas que se tejieron tras el paso de Icardi por el conjunto nacional. "A veces uno se pone mal porque lo hacen quedar como un hijo de puta, y es todo al revés", deslizó el ex Rosario Central.

Otro de los puntos expuestos fue el discurso de Lionel Messi en la Copa América de Brasil 2019. "Leo dijo que estaba orgulloso del grupo que se había formado. Habíamos estado poco tiempo todos juntos porque muchos de nosotros no habíamos sido convocados antes y parecía que llevábamos años todos juntos, y que habíamos tirado todos para el mismo lado desde el primer día", afirmó.

Además, remarcó el apoyo del hombre del Barcelona para los nuevos del grupo. "Estaba orgulloso de los más jóvenes por lo que habían entregado, lo que habían dejado por la camiseta y seguramente si están ahí y dieron lo que dieron en esta Copa América era porque tenían que estar", aseguró.

La nota no solo expuso temas de índole futbolística, sino que el volante del PSG se encargó de recordar el esfuerzo de su madre para que sea profesional y el apoyo de sus seres queridos antes de cada encuentro.

"Una de las cosas que hago siempre antes de cada partido es llamar a mi mujer para que me dé suerte y después a mi mamá, que es la que me da la bendición. Son las personas que me bancan a full, que están siempre atrás mío. Mi mamá es la que me llevaba en bicicleta, es la que me dio todo", confesó Di María en medio de una fuerte emoción.

Entre lágrimas y congoja el ex Real Madrid concluyó:

"Sufrí porque tengo a mi familia lejos y a mis amigos lejos. Tengo a mi mujer, a mis dos hijas acá y nada más. Estoy acá por ellas. Dejo la vida en cada partido, voy a la Selección y siempre dejo todo también".