Un reportaje publicado por el diario español La Vanguardia ha desvelado una enigmática sesión fotográfica tomada por el fotógrafo José Carlos Gómez, al mandatario venezolano Nicolás Maduro, capturada para emplearla en la campaña electoral del año 2013 en que fue electo para su primer período presidencial.

Gómez es fotógrafo, aunque ahora se ve obligado a trabajar de reponedor en una bodega en l’Hospitalet de Llobregat con un horario plagado de rigores, y a pesar de que preferiría ejercer en lo que tanto le gusta, como hacía en Venezuela, explica que lo hace “por su familia y punto”, dice.

Trabajó muy cerca de los dos hombres que más pasiones y odios han despertado en la historia reciente de la ahora llamada República Bolivariana de Venezuela. Fue fotógrafo de campañas electorales de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Fue testigo privilegiado de los manejos del régimen.

Acudió a la entrevista con el ordenador de su madre bajo el brazo con una colección de ese material fotográfico gran reserva que atesora.

“Estas son las fotos que le hice a Maduro para la última campaña. Me dijeron que tenían que ser para hacer un tarjetón y luego por una irregularidad más de las miles que hay, terminó siendo, sin que yo me enterara, la foto oficial de campaña porque la refacturó una de las agencias de las tantas que hay de los propios de alto gobierno. Refacturan la fotografía de uno y la convierten en miles de dólares”.

Las fotos de aquella sesión para la campaña electoral de 2013 son un catálogo de poses de un Maduro que demuestra una capacidad poliédrica. En ellas se muestra desinhibido. Adopta desde semblantes afeminados a otros de marcado gesto autoritario, pero bufón. Es fácil que a muchos, al verlas por primera vez, estas imágenes les provoquen sensaciones de patetismo. Los ciudadanos de Venezuela no están para bromas. Su país vive una aguda crisis económica e institucional.

“Durante la sesión, fue distendido, pero no había una línea que me hubieran marcado a mí, ni nadie que lo dirigiera a él. Fue tal como es él. Que es como es o como yo lo veo. Las poses fueron tal y como es él. Poses improvisadas. Burlescas. Decía: ahora me pongo como Pinochet, ahora como candidato, ahora como gay… Un disparate. Y a medida que él bromeaba y hacía poses, la cohorte que tiene siempre a su disposición se reía. Los mismos que le ríen y aplauden todo, se reían de las gracias del señor”, explica José Carlos en el improvisado taller de fotografía en que se ha convertido la cafetería en que explica su historia.