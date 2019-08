Harry Sanders: de mendigo a millonario

Esta es la historia de un chico que se quedó sin hogar a los 17 años y que terminó durmiendo bajo un puente, para después de mucha lucha y sufrimiento convertirse en millonario.

El protagonista de esta historia es Harry Sandres que vivía en Melbourne, una ciudad australiana.​ Ahora, el joven ha superado todas las dificultades y se ha convertido en el CEO de su propio negocio, Studiohawk, cuyas ganancias rozan los $1.5 millones.

El empresario inspirador Harry Sanders ahora ha compartido sus cinco consejos principales para el éxito, que incluyen nunca usar un traje despampanante porque puede dar la ‘impresión equivocada’, así como dormir más.

“Creo que lo más importante que puedes hacer es vestirte para ser tú mismo. Nunca uso trajes. Si me dirijo a una reunión o tengo un largo día en la oficina, me pongo lo que me gusta y lo que me hace sentir cómodo"

“Creo que tener 21 años y usar un traje costoso y personalizado es una señal de alerta para muchos y puede dar la impresión equivocada".

El magnate Harry Sanders vende servicios de motores de búsqueda a otras empresas. “Muchas personas también piensan que necesitan estar despiertos y trabajando toda la noche para tener éxito, pero no puede privarse de dormir por el bien de su negocio", comentó.

“No puedes dirigir un negocio si tu cabeza está en la niebla. Deja de revisar tu correo electrónico y descansa para que puedas ser el mejor".

A los 17 años, Harry Sanders pasó poco más de un año durmiendo en las calles, alojándose en diferentes refugios para personas sin hogar y chocando en los sofás de algunos amigos y familiares. Fue un período aterrador y duro de su vida, pero le enseñó algunas lecciones invaluables que lo ayudaron a convertirse en millonario.

“La primera noche de estar sin hogar fue la peor. No tenía idea de dónde ir o qué hacer. Pasé mis primeras noches debajo de un puente, inseguro de qué hacer y sinceramente me siento terrible pidiendo ayuda a alguien".

La austeridad, según dijo, fue determinante en su vida. “No sería la misma persona si no fuera por eso. Le debo mi éxito a estar sin hogar. La determinación fue feroz ya que sabía que si no funcionaba, no tendría ningún plan de respaldo", afirmó.

Studiohawk es una agencia especializada que se centra en la optimización de motores de búsqueda, lo que ayuda a que los sitios web sean más visibles en Internet y, a su vez, acumulen más negocios.

Harry Sanders se interesó por primera vez en la tecnología SEO cuando era un joven adolescente y usó sus habilidades para lanzar Studiohawk por primera vez a los 16 años, pero sus sueños se desmoronaron tristemente después de quedarse sin efectivo. Afortunadamente, el adolescente experto en negocios nunca olvidó las habilidades que aprendió.

Si bien Harry Sanders admite que no tener hogar podría haberlo hecho rendirse por completo, no iba a dejar que sus circunstancias le impidieran alcanzar sus objetivos. Durante los próximos tres años, la vida de Harry Sanders cambió por completo después de relanzar Studiohawk en 2017. La exitosa compañía ahora tiene un valor de $ 1.5 millones AUD y se ha globalizado, con una apertura de oficinas en Londres el mes pasado.

Ahora a Harry Sanders le apasiona ayudar a los jóvenes emprendedores a alcanzar sus sueños. No importa qué circunstancias o dificultades hayan enfrentado, y ha compartido sus cinco mejores consejos para el éxito.

• Vístete para ser tú mismo. No tienes que usar trajes para tener éxito.

• Dormir no es para los débiles. Obtenga al menos ocho horas por noche.

• Lea libros y revistas que lo inspiren y se relacionen con su campo. Obtendrás una nueva perspectiva.

• Invierte en ti mismo. Esté al tanto de sus gastos, encuentre dónde puede hacer recortes y luego use ese dinero extra para ayudarlo a usted y a su negocio a crecer.

• Tu propósito es tu cheque de pago. Si solo está abriendo un negocio para ganar buen dinero, nunca encontrará el éxito.

Simplemente, todo se puede. A continuación les dejamos un video de Harry Sanders, donde cuenta su experiencia con la vida.