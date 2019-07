Nunca creí que iba a tener que caer en compartir algo así. Hace meses como muchos saben, estoy bancando una relación con un chico al cual yo me cargue al hombro y lo saque de las drogas, me aleje de la noche, de las salidas y de absolutamente todo para que él no tuviera motivos de desconfianza y además para acompañarlo en su proceso cual acompañante terapéutica. Accedí a poner una ubicación en el teléfono para que sepa cada hora donde estoy, accedí a vivir con él prácticamente sin otra opción, deje de ir a comer dos días seguidos con amigas porque “era libertinaje”. Acepte miles de veces brindarle capturas, información, que hable con gente para demostrar que las cosas que siempre me injuriaban eran inciertas. Le di mi vida completa, me dediqué a estudiar y ser ama de casa para que este chico me devuelva agresión verbal, agresión física. Desde decirme puta, gato, villera hasta decirme que no valgo nada. Logró salir de eso, me repongo y vuelve a buscarme por cielo y tierra para arreglarnos, promete cambiar. La gente que nos conoce presenció miles de eventos violentos, yo se que esto quizás para muchos sea un chisme pero esta es mi realidad y la enfrento. Seguramente si ayer yo no recibía esos golpes, seguramente si yo ayer me quedaba sin aire en una de las 20 veces que me ahorco, de morirme antes de poder escapar, seguramente esta historia y el chisme hubiera sido otro. Con esto pretendo, además de la denuncia legal que se le realiza, resguardarme a mi, a mi gente, por las amenazas de él y sus amigos, que por ahora no daré nombres. Simplemente quiero que quede asentado que si me pasa algo este chico es responsable, no miremos más para otro lado, sino todos somos cómplices. EL HOMBRE QUE TE PEGA UNA VEZ, TE PEGA SIEMPRE. Y ahora todos se preguntarán, porque así es nuestra sociedad, qué pasó??? Por qué te pego? Bueno el motivo fue que estando en el cumpleaños de una amiga supuestamente el novio de ella me miro y como él flaco me mira, según él implica que yo le falte el respeto, súper lógico. Y para ustedes hombres, nosotras les dimos la vida, los cuidamos, les enseñamos, somos más frágiles, si! Pero no quiere decir que puedan destruirnos a su merced!.💚

