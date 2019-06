Madre de Fernanda rompió el silencio y relató lo sucedido

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El estremecedor caso de Fernanda, la pequeña de cuatro años, que fue atacada por un perro de raza rottweiler dentro de su domicilio en Cerro Verde y que lamentablemente murió por un shock hemorrágico en el hospital Manuel Ascencio Villarroel, continúa en investigación.

La madre, tía y abuela fueron acusadas por lesiones gravísimas, sin embargo, el juez del Segundo Juzgado Cautelar de Sacaba dictó detención contra la abuela de Fernanda porque es la dueña del perro agresor. La mamá y tía están arraigadas, deben presentarse al Ministerio Público para firmar el libro cada semana.

Carla Castro Ayala madre de Fernanda declaró que su hija murió atacada por el can de raza rottweiler “Satán”, el pasado 3 de abril. Según su relato ese día salió muy temprano a una Junta de Padres, en el Colegio de su hijo, a su retorno se enteró de la tragedia.

“Él ha sido quien estaba agarrando a mi hija, fue Satán (…) Me puse mal cuando mi hija me dijo Satán se está comiendo a la Fernanda, yo dije ¿Cómo mi hija puede bajar? (…) No quería soltarla para nada el perro estaba furioso, no sé de donde saque el coraje y le agarré al perro, le apreté con mi pie, lo coloqué a un costado, ni como auxiliar, no había nadie, mi bebé también estaba ahí” contó Carla.

Aseguró que no bañó a su hija antes de llevarla al hospital, indicó que insistió a su suegra, Doña Gregoria, para que recibiera atención médica, “yo sólo le mojé su cabecita, nada más”.

La abuela paterna de Fernanda señaló que llegó a su casa aproximadamente a las 9:00 y no vio sangre en el piso, sólo a su nieta desmayada y a su madre que agarraba a “Satán”.

Carla no tiene contacto con sus hijos de 3 y 6 años, los menores están bajo la custodia de sus hermanos, no pudo estar en el entierro de su hija porque estaba en la cárcel con su suegra y cuñada. A casi tres meses de la muerte de la pequeña Fernanda el caso no está esclarecido. El perro llamado “Satán” continúa en dependencias de Zoonosis en Sacaba.