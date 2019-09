Pánico en Brasil por tornados de fuego

Dos increíbles tornados de fuego se registraron estos últimos días en Brasil y uno de ellos alcanzó los 80 metros de altura. El primero ocurrió el último martes de agosto durante el incendio que se dio en una granja en Santa Helena de Goiás, localidad ubicada en el centro del país.

Um redemoinho de fogo foi registrado durante uma queimada em uma fazenda às margens da rodovia GO-210, em Santa Helena de Goiás (GO). As imagens foram registradas nessa terça-feira. O fogo foi controlado por funcionários do local. pic.twitter.com/xkqXV5oUYV