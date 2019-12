Perro enciende un microondas y por poco quema una casa

Un perro de raza husky fue el protagonista y culpable de un hecho insólito, pues provocó llamas en la cocina de una casa, en la ciudad británica de Stanford-Le-Hope, al encender casualmente un microondas con panecillos dentro.

La dueña de la vivienda, que estaba fuera a la hora del incidente, vio humo en una imagen trasmitida por una cámara de vigilancia en la pantalla de su teléfono. De inmediato llamó a los bomberos, que pudieron extinguir el incendio antes de que saliera de la cocina. El perro resultó ileso.

"Es un incidente muy extraño […], pero podría haber sido más grave. Cuando llegamos, la cocina estaba llena de humo", se cita en un comunicado del Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Essex a uno de los brigadistas, Geoff Wheal.

"Demuestra esto que los microondas no deben usarse para almacenar alimentos cuando no están en uso. Nuestro consejo es mantener siempre su microondas limpio y libre de desorden o comida y cualquier empaque. Los animales o los niños pueden encenderlos más fácilmente de lo que se cree, así que no corran el riesgo", advirtió el bombero.