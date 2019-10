Se echó nitrógeno líquido en la cara y ahora luce así

Mundo Mundo

Desde que creó su canal de YouTube, Grant Thompson, conocido como "The King of Random", no ha parado de realizar arriesgados experimentos. Uno de ellos, considerado el más peligroso de todos, consistió en rociarse nitrógeno líquido en el rostro. Por si no lo sabes, una de las características del nitrógeno líquido, que este usuario de YouTube explica en su video, es que puede congelar cualquier objeto en segundos. De igual manera, puede provocar serias quemaduras si llega a tener contacto con la piel.

Pese a ser un material muy peligroso, Thompson estuvo totalmente convencido de que no le pasaría nada a su rostro, esto gracias al efecto Leidendrost. Según explicó "The King of Random" en su video, cuando el nitrógeno líquido toca la piel se forma una capa de vapor, la cual repele el peligroso material sin causar ningún daño.

Por ese motivo, se puede observar como este youtuber se rocía una y otra vez el nitrógeno líquido en el rostro sin sufrir ningún tipo de quemaduras. ¡No lo intentes en casa! Vale resaltar que si el nitrógeno líquido se expone de manera prolongada en la piel, la bajísima temperatura de este material provocará la destrucción del tejido.