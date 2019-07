Un incendio provocado en un estudio de anime deja 23 muertos

Japón Japón

El fuego arrasó el jueves un estudio de animación en la ciudad japonesa de Kioto y se teme que pueda haber dejado al menos 23 muertos y decenas de personas heridas. El incendio podría haber sido provocado por un hombre al que se le vio gritando "Morid" mientras rociaba con gasolina el edificio.

El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo en Twitter que el incendio era "demasiado espantoso para definirlo con palabras" y ofreció sus condolencias a las víctimas.

La cadena pública NHK dijo que la policía se había llevado detenido a un hombre de 41 años que gritó "Morid" mientras rociaba un líquido que parecía gasolina alrededor del edificio de tres plantas poco después de las 1000 a.m. (0100 GMT).

Hasta el momento se han confirmado trece fallecidos y al menos otras diez personas no mostraban signos vitales tras ser encontrados en el estudio, dijo un responsable del departamento de bomberos de Kioto a Reuters.

Otras 36 resultaron heridas, 10 de ellas de gravedad, dijo el responsable.

Las imágenes de televisión mostraban humo blanco y negro que salía de las muchas ventanas del edificio de Kyoto Animation, donde se han producido series populares como "Sound! Euphonium", y su película "Free! Road to the World - The Dream" se estrenará este mes.

El supuesto autor del incencio resultó herido y estaba siendo tratado en un hospital, por lo que la policía no había podido comenzar con su interrogatorio, dijo NHK.

La policía de Kioto no quiso hacer comentarios.

Los delitos violentos son relativamente raros en Japón, conocido por sus bajos índices de criminalidad, pero ocasionalmente, incidentes de alto perfil han conmocionado al país.

Hace menos de dos meses, un hombre con un cuchillo atacó a un grupo de colegialas en una parada de autobús en Kawasaki, una ciudad al sur de Tokio, matando a una niña y al padre de otra, e hiriendo a más de una docena de niños.

En 2016, un hombre armado con un cuchillo irrumpió en una instalación para discapacitados en un pequeño pueblo cerca de Tokio y mató a 19 pacientes.