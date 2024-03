18 comunidades aisladas y 3 mil familias afectadas tras caída del puente en Eiti

Santa Cruz, Bolivia

La comunidad de Eiti del Gobierno Autónomo Queremba Iyambae, en la provincia Cordillera de Santa Cruz, enfrenta una grave crisis tras el colapso de su principal puente debido a las intensas lluvias que azotaron la zona. El desplome de esta importante infraestructura ha dejado a más de 18 comunidades en una situación desesperada, afectando a más de 3,000 familias y generando una serie de problemas humanitarios y de salud.

Carlos Camargo, autoridad comunal de Eiti, expresó su preocupación por la situación: “Hay varias familias y niños que se encuentran en el otro lado que no pueden pasar para dirigirse a clases, de la misma manera las personas mayores, puesto que del otro lado del puente están las escuelas y Centros de Salud”.

La falta de acceso generó una crisis de atención médica, con niños que presentan enfermedades como vómitos y diarrea. “Más o menos tenemos 3,000 familias afectadas. Estamos preocupados porque no tenemos acceso de pasar de un lado al otro. Si una persona se enferma, puede morir porque no se puede auxiliar inmediatamente debido a que no se puede pasar y llevarlo a un Centro de Salud” mencionó Belizaida Andrés, responsable de Educación.

Además, la comunidad enfrenta escasez de agua potable, obligando a los comunarios a consumir agua contaminada de atajados cercanos. Esta situación ha exacerbado los problemas de salud, con múltiples casos de diarrea entre los niños, como señaló Francisco Chávez, personal de Salud.

El peligro también ha estado presente, con el rebalse de atajados que casi provoca una tragedia en un domicilio. “Como pude me fui a la casa a sacarlos a los niños, ellos están adentro llorando. Se escuchó como si el atajado se rompió, salimos rápido y el lodo llegaba hasta las rodillas y el agua a la cintura”, relató Simón Salas, un comunario de Eiti.

La situación es crítica para más de 3,000 familias que se encuentran aisladas y vulnerables debido al colapso del puente en la Comunidad Eiti. Se espera una respuesta urgente de las autoridades para abordar esta emergencia humanitaria y restablecer el acceso y los servicios básicos en la zona afectada.