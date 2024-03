“Sacó medio cuerpo y me jaló la cartera”: víctima de robo al vuelo relata lo sucedido

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer fue víctima de un robo al vuelo en el barrio 24 de Junio, ubicado en la zona Los Lotes en Santa Cruz. La víctima, relató que tres delincuentes a bordo de un vehículo se aproximaron a ella cuando se encontraba a solo dos cuadras de su hogar.

Según el testimonio de la afectada, inicialmente pensó que el vehículo se trataba de un vecino, pero para su sorpresa, uno de los asaltantes sacó medio cuerpo del auto y le arrebató violentamente su cartera. Entre los objetos sustraídos se encontraban documentos personales, un teléfono celular y la suma de Bs 3,000, destinada a pagar compromisos financieros y servicios básicos.

“Estaba a dos cuadras de mi casa, iba caminando, cuando se me acercó la movilidad, me hice a un lado pensando que era un vecino que iba a entrar a su domicilio, sin embargo, sacó medio cuerpo, me jaló la cartera y empecé a gritar maleante, maleante, los vecinos empezaron a salir cuando ya estaban por la esquina los delincuentes, fuimos a seguirlos, pero no logramos agarrarlos”, expresó la víctima visiblemente consternada.

La mujer lamentó la falta de seguridad en la zona, señalando que los robos son una constante y que la presencia policial es insuficiente. “ Los robos son constantes, no hay patrullaje por parte de la Policía, pese a que se realiza la denuncia . Una vecina me contó que son las mismas personas que merodean por el lugar, lo mismo que me hizo a mí le hizo a otra señora, sacó medio cuerpo y le arrebató su cartera”, agregó.

Ante esta situación, la víctima hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes y efectivas para frenar la delincuencia en el barrio ubicado en la zona Sur de la capital cruceña. “Pediría que tengan mucho cuidado porque es el barrio 24 de Junio donde la delincuencia es constante, pero parece que las autoridades están esperando que maten a una persona para recién actuar, la Policía no hacen patrullajes”, concluyó la mujer afectada.