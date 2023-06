A Palmasola Cotín y Chema: Acusaron a alias “El Diablo y Boyka” de llevarse a Lineth

Cargando...

La Justicia determinó enviar con detención preventiva por 180 días a cumplirse en el Centro De Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, a “Cotín” y “Chema”, acusados de la desaparición de Lineth Diana Chama Andrade, la adolescente de 16 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el pasado 9 de mayo.

La audiencia de medidas cautelares que se instaló cerca de las 9:00 de este jueves 1 de junio y que duró más de tres horas, donde un juez decidió enviar a prisión por 6 meses a los imputados por trata y tráfico de personas.

Juez envía a prisión a imputados por trata y tráfico de personas tras audiencia de medidas cautelares

Uno de los aprehendidos antes de ingresar a su audiencia acusó a alias “El Diablo” y alias “Boyka”, quienes tendrían en su poder a Lineth, además, indicaron que no conocen a la adolescente.

Cargando...

“Me llamo Dorian Chávez, pero no soy el del video, soy maestro pintor y ayudante de albañilería, yo trabajo para mi consumo. “Boyka”, “Diablo”, ellos me vendían, yo nunca la vi a ella (Lineth), soy padre de tres hijas y jamás le haría eso a una niña. Consumo marihuana, pila, me sindican a mi por la forma de vestir, pero no soy yo, es uno que le dicen Boyka”, relató Cotín.

Juez envía a prisión a imputados por trata y tráfico de personas tras audiencia de medidas cautelares

Por su parte, Grover Chama, padre de Lineth, expresó su satisfacción con la decisión del juez y señaló que esto les brinda la oportunidad de seguir investigando.

“Esto nos va ayudar mucho para poder seguir investigando, en la imputación que hizo el fiscal, dio todos los datos, información de personas que han dado su declaración de que justamente vieron a mi hija, pero ellos se niegan y dicen que ni la conocen pero hay otros testigos que si la han visto con ese mismo grupo con Chema, Cotín, Diablo y con Boyka, todo eso el fiscal lo presentó y la juez dijo que tienen miedo de que se fuguen porque no tiene un domicilio, trabajo, ósea viven en la favela ellos, por eso lo envió 180 días a Palmasola para poder seguir haciendo la investigación”, manifestó el papá de Lineth.

El papá de la adolescente dijo confía en que se haga justicia y se encuentre a hija

Grover Chama expresó su confianza en que se haga justicia y se encuentre a su hija Lineth, destacando el trabajo de un grupo policial dedicado al caso. “Estoy seguro de que su conciencia los va a molestar, porque lo que han hecho es muy doloroso para nosotros”, agregó.

La sentencia de prisión dictada por el juez permitirá que la investigación continúe mientras los imputados permanecen bajo custodia en el centro penitenciario de Palmasola durante los próximos 180 días.

Cargando...