Abuelita lucha por su vida, consumió un buñuelo que tenía una sustancia tóxica

Santa Cruz, Bolivia

En la capital cruceña se registró una tragedia familiar, donde una anciana de 81 años intoxicó por equivocación a seis miembros de su familia, quienes fueron internados de emergencia y de los cuales tres ya perdieron la vida.

La abuelita preparó buñuelos con una sustancia tóxica que se encontraba contenida en una botella de dos litros, esto pensando que se trataba de leche, sin percatarse que este líquido era veneno, la tragedia ocurrió en el municipio de San Julián.

Seis integrantes de la familia fue trasladados hasta un nosocomio por intoxicación, tres de ellos perdieron la vida y la mujer de la tercera edad está internada en el Hospital Japonés, los otros dos se encuentran en San Julián.

"Ella en este momento está estable, sigue con vida, tenemos la esperanza, no perdemos la fe, de que sobreviva a esta tragedia que estamos viviendo. Nosotros no sabemos que era el químico, los médicos no pueden esclarecer de qué químico se trata", dijo la nuera de la abuelita, Nancy Calizaya.