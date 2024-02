Santa Cruz, Bolivia

Una familia de San Julián se encuentra sumida en el dolor tras la pérdida trágica de tres de sus miembros, incluyendo a un padre y su hija de nueve años, quienes fallecieron luego de consumir buñuelos contaminados con un químico que fue confundido erróneamente con leche por la madre y abuela de las víctimas.

El incidente ha desencadenado una demanda por justicia por parte de los familiares, quienes exigen una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido.

Según relatos de la tía de la menor, los alimentos fueron preparados por la abuela de 79 años durante los días de carnaval. Sin embargo, lo que se presumía ser leche resultó ser una sustancia letal, provocando una intoxicación que llevó a la muerte a tres de los cuatro miembros de la familia afectados.

"Esto es un dolor grande para nosotros", expresó la tía de la menor, instando a una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y hacer justicia para las víctimas. La madre de la menor, recordó el desgarrador momento en el que su esposo y su hija se quejaban de quemazón después de consumir los buñuelos, momentos antes de partir en moto hacia el hospital. "Me está quemando", dijo don Abraham. "De ahí se fueron con mi hijita en moto y ya no volvieron", relató la mujer.

"Él le dijo: 'mami, ¿qué has traído? ¿A matarme has venido? No nos quieres ver, ¿quién te mandó?'", relató la mujer. "Mi suegra le respondió: 'No, yo no puse nada, pensé que era leche'", continuó.