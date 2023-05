"¿Adiós Bom Bom?": Manfred Reyes Villa anuncia su retiro de la política

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, sorprendió este lunes 29 de mayo con sus declaraciones a los medios, anunció su retiro de la política luego de cumplir su mandato como la máxima autoridad municipal de los cochabambinos.

Dio a conocer este anuncio a sus 68 años, remarcó que tampoco será candidato en las elecciones generales del 2025, descartó también una posible repostulación a la Alcaldía del Cercado.

"Yo he sido candidato a la Alcaldía y ahí me quedo. Yo termino mi gestión y quiero que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia y ya no me interesa nada más”, señaló. Cuando le consultaron si consideraba postularse para los comicios nacionales respondió: “No, no, no. Ni siquiera a la Alcaldía me voy a repostular. Yo creo que aquí se termina y ya tiene que venir otra gente a darle la misma dinámica que nosotros le estamos dando a la Alcaldía Municipal”, remarcó.

Manfred Reyes Villa anuncia su retiro de la política. Foto: David FLORES@APGNoticiasBo



La autoridad edil remarcó que se ha dedicado a trabajar, evitando escenarios de tensión con la administración central de Luis Arce. "Ojalá que venga gente que ame y adore a Cochabamba, como ya la amo y adoro, piensen que debe ser una de las mejores ciudades, sirviendo a toda la población en su conjunto. No hacer contubernios políticos o que actúe políticamente", expresó.

Recordemos que el burgomaestre presentó su repostulación a la alcaldía en las elecciones subnacionales del pasado 2021 y ganó con el 55,63% de los votos. "Yo trabajo para todos los distritos, donde haya ganado o perdido, indiferentemente. Estamos trabajando por todos" concluyó.