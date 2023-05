“No insulten la inteligencia de los cochabambinos", dijo el alcalde Manfred Reyes Villa

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que las concejales Daniela Cabrera y Claudia Flores buscaron sus intereses personales para ser parte de la nueva directiva, pidió que no insulten la inteligencia de los cochabambinos.

Este lunes se cumplen 11 días de vigilia en puertas del ente municipal, donde ciudadanos de distintas organizaciones exigen la renuncia de las concejalas Cabrera y Flores, que son parte de la nueva directiva.

“No vayamos en contra de la inteligencia del cochabambino, las escucho hablar a las concejalas diciendo, no hicimos nada, no pasó nada. ¿Cómo qué no han hecho nada? Se hicieron de la presidencia y secretaría en un interés netamente particular y personal, usando otra bancada (…) Hubo un contubernio con otra bancada y eso puede afectar en los proyectos”, Remarcó Reyes Villa.

El alcalde reiteró que existirían intereses personales por parte de las concejalas y puntualizó que el ejecutivo municipal continuará trabajando con normalidad.

