Crisis en el Concejo Municipal: Concejal Cabrera denuncia acoso y violencia política

Cochabamba, Bolivia

Por cuarto día se desarrolla una vigilia en puertas del Concejo Municipal, ciudadanos de distintos sectores exigen la renuncia de las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, a quienes acusan de 'transfugio político'. Este lunes 8 de mayo, la concejal Cabrera presentó una denuncia por acoso y violencia política ante el Tribunal Departamental Electoral (TED).

"Mi persona está siendo hostigada, amedrentada, está sufriendo acoso y violencia política, no solamente a mi persona, también a mi familia. En este caso como autoridad electa, vengo a cumplir todos los procedimientos de norma que corresponde según el reglamento de denuncias contra acoso. Estoy presentando todas las pruebas en este pendrive (videos), de todo lo que se ha hecho en mi contra, indicando que soy tránsfuga (...) Yo he sido electa, como concejal de Súmate", declaró a la prensa Cabrera.

La actual presidenta del concejo calificó las acciones de traer burros a la plaza, quemar muñecos como prácticas antiguas de la 'política'. "Yo soy una mujer joven que cree en la democracia y el pueblo cochabambino nos eligió para trabajar por su bienestar, durante 5 años (...) También realicé mi denuncia en la Fiscalía, pido respetar el voto del pueblo. No hice nada malo y mi persona ha sido elegida, posesionada como presidenta del Concejo Municipal", aseguró.

Recordemos que la ex presidenta del concejo Municipal, Marilyn Rivera, acusó a Cabrera y Flores de haber negociado sus cargos a través de un pacto con la bancada oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS), alegando que no expresaron su deseo de ser parte de la directiva, cuando se acordó mantener los cargos en reuniones pasadas.

Cuarto día de vigilia

Las puertas del Concejo Municipal continúan tapiadas, más personas se suman a la vigilia instalada en el Plaza Principal "14 de Septiembre". En el lugar se escucha el pedido: "Mi voto se respeta c...", exigen la renuncia de las concejalas Cabrera y Flores.

Sube la tensión en puertas del ente municipal, con carteles, pasacalles exigen que las autoridades municipales dejen sus cargos. El sonido de los petardos inundan la Plaza de Armas, por medio de un megáfono califican a las autoridades como 'mañudas'.

El alcalde Reyes Villa se pronuncia

El alcalde Manfred Reyes Villa se pronunció sobre la crisis que atraviesa el Concejo Municipal, donde recientemente fueron posesionados Daniela Cabrera (presidenta), Claudia Flores (secretaria) de Súmate, y Joel Flores (vicepresidente) del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La concejal Claudia Flores, presentó denuncia por los delitos de acoso y violencia política contra Reyes Villa, Diego Murillo, Mauricio Muñoz y Gustavo Camargo.

"No hay una directiva en el Concejo, se están tomando decisiones apócrifas, decisiones irregulares, llamando a reunión vía zoom, no hay resoluciones firmadas. Eso no debe existir porque ya no hay pandemia, lo están haciendo como si fuera un club de amigos (...) Antes hacían lo que querían con la institución, eso se ha terminado. Imagino que tendrá que haber una solución jurídica (...) No pueden borrar con el codo, lo que firmaron con la mano. Nunca me dijeron que querían ser parte de la directiva (...) No se olviden que yo las he puesto ahí, podía haber puesto a otras personas, nadie las eligió a ellas, yo las coloque donde están. Nosotros fuimos los elegidos", aseveró el alcalde Reyes Villa.

Sobre las denuncias de que la autoridad municipal contrató personas para que se movilicen, aseguró que esta es una movilización ciudadana. "Este es un movimiento del pueblo cochabambino", declaró.

El Presidente del Directorio de Súmate, Henry Paredes, aseguró que el alcalde cometió un error. "Él debió llamar a las concejalas y apoyar la decisión (...) La gente no vota por las personas, sino una posición política, cada uno tiene una forma de ver y hacer política (...) Mañana capaz el ADN se retire, quitemos la sigla de Súmate y esto no va existir ya (...) Yo no sé quien traicionó a quien, se debe hacer una rotación. Son mujeres y hay una ley la 243 que habla del acoso político", remarcó.

No permiten el ingreso de la Concejal Secretaria

Las imágenes del momento en que la concejal secretaria, Claudia Flores, intentaba ingresar al concejo municipal se volvieron virales. Varias personas evitaron el ingreso de la autoridad a la institución.

"¡Vendida! ¿Dónde quieres entrar?", "Comprada por el MAS", "¡Gracias a quien estas donde estas!", "¡Traidora!", "No vas a entrar, una traidora no puede entrar!", "¿Cuánto te han pagado?", eran los gritos de las personas que impidieron el ingreso de Flores.