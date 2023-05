"¡No renunciaremos!", aseguraron las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La elección de la nueva directiva del Concejo Municipal ha desatado polémica, luego de que Daniela Cabrera fuera elegida como Presidenta del Concejo y Claudia Flores como secretaria con el apoyo del Movimiento al Socialismo (MAS), ha generado malestar y susceptibilidad.

Desde la bancada de Súmate las acusan de haber hecho acuerdos con el partido oficialista, para concretar sus ambiciones personales, aseguran que este es un caso de transfugio político. Desconocen a la nueva directiva, aseguran que analizarán las acciones a tomar.

"Dos concejalas se han vendido al MAS, Daniela Cabrera y Claudia Flores (...) No puede ser que retornemos a las épocas de antes, donde te prostituías y vendías por unas cuantas monedas", declaraba el concejal Diego Murillo. "Lamentamos las declaraciones del concejal Diego Murillo, porque eso muestra una forma de acoso político (...) No corresponde esos términos, seguimos siendo parte de Súmate", respondían las concejalas.

Este jueves en horas de la mañana manifestantes llegaron hasta puertas del Concejo Municipal, en una marcha de protesta pidiendo la renuncia de Cabrera y Flores, tras la elección de la nueva directiva. Quemaron muñecos, ingresaron por la fuerza hasta instalaciones donde sesionan los concejales, incluso llevaron un burro en representación de las autoridades cuestionadas,

Con letreros exigían la renuncia de las concejalas, dieron 24 horas para que este pedido se cumpla, instalaron una vigilia con carpas en plena Plaza 14 de Septiembre.

"No renunciaremos"

Daniela Cabrera y Claudia Flores dicen que no renunciarán a su cargo, negaron las acusaciones de transfugio político y aseguraron que ahora habrá una fiscalización estricta a la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa.

"Nosotros no tenemos porqué renunciar, fuimos electas de manera democrática por el pueblo cochabambino. No hemos hecho nada malo, como bancada de Súmate es que hemos sido electas, no tenemos porque renunciar. Nosotras no entendemos porque se están haciendo estas movilizaciones, porque hay esta arremetida contra dos mujeres jóvenes, que lo único que quieren es trabajar por Cochabamba. No existe ningún acuerdo político con el MAS, simplemente ayer hemos ejercido nuestro derecho a elegir y ser elegidas, apostamos por la renovación y cambio", declararon a los medios.