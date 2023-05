Crisis en el Concejo Municipal: Comité Cívico convocará a un cabildo

Cochabamba, Bolivia

El Comité Cívico de Cochabamba anunció este lunes 8 de mayo que convocará a un cabildo, para este viernes 12 de mayo, por el conflicto que existe en el Concejo Municipal, creen que existe una deslealtad por parte de las concejales Daniela Cabrera y Claudia Flores.

"Lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera, es que a partir de la posición de dos personas, que obviamente no están dentro la determinación de su bancada, puedan ahora truncar los proyectos en el departamento. Fundamentalmente en el municipio del Cercado, que es donde nos interesa. Porque nos costó tomó mucho el ritmo del desarrollo", declaró a los medios el Presidente del Comité Cívico, Apolinar Rivera.

Prevén una reunión en los próximos días con las distintas organizaciones e instituciones, para analizar la crisis que se vive en el Concejo Municipal. "Con la opinión de todas las instituciones se tomará una decisión, esta se dará a conocer al pueblo cochabambino", agregó.

"Ningún cabildo es vinculante, pero se escucha la opinión de la población, la opinión de los ciudadanos. Por esta razón se está realizando esta convocatoria", concluyó Rivera.

La concejal, Claudia Flores, fue agredida en puertas del Tribunal Departamental Electoral (TED), un grupo de mujeres la empujaron, jalaron el cabello e insultaron, ante este panorama tuvo que abandonar el lugar. Con gritos de: "¡Que renuncie!", "Vendida", "¡Fuera, fuera!".

"No, nos dejaron ingresar, vamos a asumir todas la medidas de protección. Voy a denunciar a nivel nacional e internacional, como autoridad no respetan, porque la mayoría de los que están acá no respetan la autoridad. Son en su mayoría funcionarios encapuchados. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias", declaró Flores.