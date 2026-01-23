La sombra de Omar Mauricio Alvis, el hombre que ya cumple una condena de 30 años por el feminicidio de Ingrid Liliana, se extiende ahora sobre una tercera familia. Tras la difusión de su imagen en los medios de comunicación por la desaparición de Jessica Guizada hace 17 años, una mujer adulta mayor rompió el silencio con un testimonio que ha encendido las alarmas.

La mujer identificó a Alvis como la expareja de su nieta, quien también se encuentra desaparecida. Según el relato preliminar, el modus operandi coincide de forma escalofriante: el hombre habría iniciado una relación sentimental con la joven y, tras su desaparición, alegó un supuesto abandono voluntario, una estrategia que utilizó con éxito para silenciar a las familias de sus otras víctimas durante casi dos décadas.

El debate por la "Sumatoria de Penas"

Ante la posibilidad de que Alvis sea un feminicida serial, la fundación Voces Libres ha lanzado una demanda urgente al Gobierno: modificar el Código Penal boliviano. Actualmente, la ley nacional no permite acumular condenas; un delincuente que mata a una o a diez personas recibe la misma pena máxima de 30 años.

"Lo que pedimos es que se abra la posibilidad de plantear la sumatoria de penas cuando hay este tipo de delitos. No es el primer caso donde hay reos en la cárcel de El Abra que han asesinado a más de una mujer y pagan solo una sentencia", afirmó Mercedes Cortez, representante de la fundación.

Cortez señaló que, aunque Bolivia no contempla la pena de muerte ni la cadena perpetua por convenios internacionales, es necesario que la justicia sea proporcional a la gravedad del daño causado. "Deben pagar por cada crimen cometido para evitar la impunidad técnica que existe hoy", agregó.

Un criminal bajo la lupa

Mientras la Fiscalía agiliza las citaciones para el caso de Jessica Guizada, el equipo de inteligencia policial no descarta realizar nuevas requisas en propiedades vinculadas a Alvis. La prioridad ahora es confirmar la identidad de esta tercera posible víctima y determinar si el "depredador de El Abra" dejó más rastros de dolor en su paso por Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play