Analistas ven falta de honestidad y varias omisiones en discurso de Arce

Cargando...

Bolivia

Este domingo, el presidente Luis Arce brindó su mensaje a Bolivia por los 198 años de independencia. En su discurso, destacó la lucha independentista y la Revolución Democrática y Cultural, también enfatizó su visión a futuro con lo que denominó la “segunda y definitiva independencia”, además de superar los males y enemigos como la corrupción y el narcotráfico.

Para los analistas, se trata de un discurso que omitió algunos temas importantes para la sociedad boliviana como la reforma judicial y los contratos de litio.

Así, Franklin Pareja, analista político, indicó que Arce cuidadosamente selecciona datos que hagan ver que su desempeño es exitoso, que el país no tiene preocupaciones y sin incertidumbre en el futuro.

Cargando...

"Habló desde una perspectiva geopolítica tratando de proyectar la nueva configuración global de la multilateralidad en la cual ahora vivimos. Claramente Bolivia está en el eje Rusia-China-Irán. En un momento hizo mención a una izquierda edulcorada, se refiere a que las izquierdas tienen que ser radicales, pero hay países que respetan el estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y Bolivia está alineado a los peores países que son Nicaragua, Cuba, Venezuela", comentó.

Asimismo, apuntó que Arce mencionó ejes importantes, que hubiera sido un "grave error" no tocarlos. Por ejemplo, el tema de la corrupción, narcotráfico y el sistema judicial.

"En el tema de la corrupción, el presidente dijo una cosa totalmente fuera de lugar, que es una herencia colonial, no hay un poco de autocrítica para asumir que en casi 20 años, hoy por hoy, el gobierno del Movimiento Al Socialismo tiene escándalos de una administración pública muy corrupta y es momento de dar una señal draconiana para una verdadera lucha contra la corrupción", agregó.

En ese sentido, considera que esto es responsabilidad del estado y no de la sociedad.

"Él dice que es un compromiso de toda la sociedad, eso es falso. El estado, a través de la sociedad política, tiene que crear los mecanismos para tener un país con estándares de institucionalidad, un servicio civil muy profesional que reclute a los mejores bolivianos y que nos permita contar con una administración pública eficiente y transparente", detalló.

Respecto a las elecciones judiciales, para Pareja, Arce prácticamente "las ha desahuciado".

"El presidente pudo haber anunciado un compromiso firme y genuino de voluntad política para iniciar un proceso de la reforma del sistema judicial. Los bolivianos no contamos con un sistema judicial que nos proteja", complementó.

Por otro lado, para Gonzalo Chávez, analista económico, el presidente Arce desmintió al ministro Arce (considerado que ejerció como ministro de Economía entre 2006 y 2017, luego en 2019).

Cargando...

"Con muchos de los indicadores que utilizó dijo que se hicieron mal las cosas en el gobierno de Evo Morales, donde Arce era ministro de Economía y el principal articulador de la política económica. Insistió con el asunto de la inflación más baja de América Latina, pero no nos dijo nada de que es en base a los subsidios más grandes del planeta en alimentos e hidrocarburos", explicó.

Chávez indicó que es posible tener otro tipo de inflación basada en producción y competitividad. Además, la inflación que la ciudadanía siente está distante del dato oficial.

"Después, habló del empleo, otra ficción ideológica; 4.1% de tasa de desempleo, muy bajo en principio. Pero no dice nada de que esta tasa de inflación oculta un trabajo precario. 80% de los bolivianos en edad de trabajar tienen un trabajo de sobrevivencia", dijo.

El analista también se refirió a la tasa de crecimiento presentada por Arce, que es de 4.8%, cuando el Banco Mundial dijo 2%, porque la economía se está desacelerando.

"No menciona que los motores de ese crecimiento están completamente apagados, tiene que ver con el sector de hidrocarburos, que está en decadencia. Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares de gas en 2015, el año pasado fueron $us 3.000 millones y rumbo a 2 mil este año. Los ingresos han caído significativamente. El que generaba el excedente para hacer crecer la economía no se sostiene", añadió.

En ese sentido, Chávez consideró que el trabajo de los pozos anunciado por Arce es "sumamente marginal".

"La gallina de los huevos de oro que era YPFB, por la política del gobierno del MAS en 20 años, ha sido estrangulada porque no ha habido la exploración y producción suficiente. El sector de hidrocarburos le daba al país el salario para inversión pública, bonos", comentó.

Del mismo, calificó a la industrialización como "otra ficción ideológica", ya que debe incluir la substitución de importaciones, realizada por el sector privado.

"Dijo que las importaciones han bajado 4% entre 2020 y 2021, pero no dijo dónde. Han excluido de estas importaciones a los hidrocarburos. Lo único que han hecho es entregar plata para el programa de sustitución de importaciones, no conocemos los resultados y no parecen buenos", observó.

Arce también se refirió a la industrialización de los recursos naturales, principalmente del litio. Recordó que hace 8 años se espera El Mutún y que la planta de urea está paralizada por falta de gas, que es vendido a Argentina.

"El presidente perdió la oportunidad de decir cómo es el contrato del litio. Tiene potencial, pero todavía está en el papel, solo se tiene el slogan. Bolivia es el país con más reservas en el mundo, pero produce menos de una tonelada. Varios de los programas anunciados por el gobierno muestran que hay una gran distancia entre la propaganda y la realidad económica de un agotamiento estructural del modelo primario exportador rentista y centralista", apuntó.

En ese sentido, para Chávez, el discurso fue más de propaganda.

A su vez, Pareja comentó que Arce también perdió la oportunidad de hacer una autocrítica frente al país.

"El presidente nos cuenta una historia que no está sucediendo. Selecciona datos para dar la impresión de que el país está por buen camino en su necesidad de no mostrar debilidad y no sincerarse con la población. Si el presidente adoptara un posición más honesta, humilde, sincera y autocrítica, la población lo recibiría bien. No hay peor cosa que tratar a la población como si fuéramos tontos", aseveró.

Así, apuntó a la disputa interna en el MAS, entre Arce y Morales, "perturba y ralentiza" la gestión.

"No puede dar la menor señal de debilidad porque el primer detractor sería el jefe de su partido que está acechando para ver cualquier traspié del presidente Arce. Esta pelea impide inclusive que salga a dar discursos que muestren un relanzamiento del país en sincerarse con la economía, luchas frontalmente contra la corrupción e impulsar la reforma del sistema judicial", resumió Pareja.