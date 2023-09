Ángela tenía el sueño de ser maquiladora; su cuerpo es velado por su familia

La Paz

Ángela, una adolescente de 15 años tenía toda la vida por delante, pero sus dos compañeros de curso, el primero su novio y el otro su exenamorado, la degollaron el jueves 17 de septiembre, a la salida de su colegio en Achacachi, La Paz. Su cuerpo fue encontrado el pasado lunes, luego que su familia la había reportado como desaparecida.

La adolescente de 15 años cursaba la secundaria. Su padre, Roberto Quispe, la recuerda como una joven alegre y que tenía muchas metas por delante. Recuerda que su hija miraba videos en internet para aprender a maquillar, ya que el sueño de Ángela era tener su propio salón de belleza.

"Mi hija tenia muchos sueños para superarse. Ella decía que quería ser maquilladora. Quería superarse. Esto es muy doloroso para mí y para mi familia, aun no podemos creerlo", contó el padre de la adolescente entre lágrimas.

Uno de los acusados, admitió el delito y justificó este crimen señalando que "si no era para uno de los dos, no sería de nadie". Este adolescente de 16 años, fue sentenciando a 6 años de reclusión, en un centro de rehabilitación de menores. Mientras que el otro acusado de cómplice en el feminicidio, fue enviado a un reciento para menores, con tres meses de detención preventiva.

Tras conocer la determinación de un juez, el padre de Ángela dio a conocer su molestia. Aseguró que no se siente conforme con la determinación.

"Pido justicia por la vida de mi hija. Estoy bien dolido, yo solo pido que esos dos jóvenes sean sentenciados a más años de cárcel, no me parece justo. Ellos tuvieron tiempo para planificar matar a mi hija, no por ser menores de edad deberían tener esos beneficios", indicó Roberto.