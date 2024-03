Apolo y Guanay se mantienen en emergencia por deslizamientos e inundaciones

La Paz, Bolivia

Los estragos causados por las lluvias y crecida de ríos mantienen en emergencia a los municipios de Apolo y Guanay, en el departamento de La Paz.

Así, desde Apolo reclamaron por el estado de la carretera que conecta con La Paz, que está totalmente destruida por la riada, dejando incomunicado y aislado a ese municipio, desde hace dos semanas.

"Las lluvias nos han traído bastante problema. Nuestra carretera está bastante deteriorada tenemos pérdida de plataforma, derrumbes, deslizamiento y es de gran magnitud. Hasta el momento, con la maquinaria que llevó la ABC no abastece, por lo cual pedimos que incremente maquinaria para habilitar el camino, que hace dos semanas está intransitable, es la única carretera que usamos para los buses, camiones que transportan artículos de primera necesidad, cisternas, ambulancias que traen pacientes, ahora nos vemos imposibilitados de todo eso", afirmó el alcalde de Apolo, Rully Jimenez.

Explicó que otras rutas, tienen más vueltas, también están deterioradas o incluso pasan sobre ríos, que también han aumentado su caudal, y pasar vehículos mediante pontón es riesgoso.

Transportistas aseguran que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) "incumple plazos" establecidos, ya que no ven avances en la refacción del camino.

"Nos sentimos vulnerados en nuestro derecho de libre transitabilidad. Nuestros derechos humanos están coartados porque no hay camino, no avanzaron ni un kilómetro", aseguró uno de ellos.

Piden a la ABC acelerar los trabajos para habilitar la vía, ya que son decenas de familias afectadas, principalmente niños y adultos mayores. Mientras tanto, la población debe caminar en medio del agua, sobre rocas deslizadas.

Por este motivo, pobladores de Apolo realizaron una marcha de protesta, asegurando que hay desabastecimiento de alimentos y combustible, que no puede llegar por el mal estado de la carretera a Charazani y La Paz.

"Ya se siente el desabastecimiento en nuestra población. Ya no hay los artículos de primera necesidad, tampoco llega pollo y carne. No hay gas licuado, ni combustible, nos falta de todo. No podemos atender a nuestras comunidades porque los caminos comunales y puentes también fueron destruidos por la crecida de ríos", agregó Jimenez.