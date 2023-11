Arcistas acusan a Andrónico de "pactar con la derecha" para ganar en el Senado

La Paz

La Cámara de Senadores instaló este lunes por la noche, la votación para la nueva directiva 2023-2024. Esta elección fue reprograma dos veces en un mismo día. Inicialmente fue prevista para las 14:00, pero luego fue diferida para las 16:00, y finalmente para las 20:00.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó dos planchas para la elección del presidente del senado. “Evistas” mantienen como candidato a Andrónico Rodríguez y “Arcistas” a la senadora, Ana María Castillo.

La senadora del MAS del ala “evista”, Elena Aguilar, aseguró que parlamentarios no acudieron a la reunión del partido para elegir a su representante. Y es por esto que se determinó elegir nuevamente a Andrónico Rodríguez.

Ante este punto de vista, la senadora, Ana María Castillo, señaló que no se acudió a esta reunión porque “no correspondía” participar de la misma, porque días anteriores se rechazó la reelección de Rodríguez. Denunció que, durante la gestión de Rodríguez, se trabajó en base a "beneficiar" al Trópico cochabambino.

“El compañero Andrónico no ha mostrado avances, solo se ha preocupado de llevar recursos al Chapare, sus beneficios eran direccionado, no quieren que haya cambio porque sabemos que hay algo”, aseguró Castillo.

Por su parte Aguilar, del "ala evista", aseguró que, al dividirse el partido, un segundo no tiene representación por lo que se debe respetar la elección de "la mayoría" a la cabeza de Rodríguez.

"Andrónico fue elegido por 25 senadores, y me pregunto la senadora Castillo, con cuántos senadores se ha hecho elegir, eso me pregunto. La senadora no acude a las reuniones, por eso es que fue expulsada", cuestionó Aguilar.