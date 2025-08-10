TEMAS DE HOY:
Según la Gran Encuesta Nacional, Tuto gana en la Villa Imperial

El candidato de Libre, lidera las preferencias de los potosinos.

Luis Fernando Soria Sejas

10/08/2025 19:56

La Gran Encuesta Nacional de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales dio a conocer los candidatos que se lideran la carrera para las elecciones este 2025. En Potosí, Tuto Quiroga se impone 24,7%. Los resultados fueron publicados en UNO DECIDE este jueves 17 de agosto.

En segundo lugar, se ubica Samuel Doria Medina con el 16,2%, dejando en tercer lugar a Rodrigo Paz con el 8,6%.

En el cuarto lugar aparece Manfred Reyes Villa con 7,2%, seguido por Andrónico Rodríguez con 6,7%.

Más atrás aparecen Jhonny Fernández, con 0,9%; luego Pavel Aracena con 0,7% y Eva Copa con 0,3%. Cierra Eduardo Del Castillo con 0,1%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 34,5%.

