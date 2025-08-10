TEMAS DE HOY:
Uno decide

Samuel lidera la preferencia en Tarija con el 28,5%, seguido por Tuto con 18,2%

La Gran Encuesta Nacional de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales muestra que, entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 34,9% en Tarija,

Red Uno de Bolivia

10/08/2025 19:53

El candidato Samuel Doria Medina lidera las preferencias de los tarijeños, según la Gran Encuesta Nacional de intención de voto con el 28,5%. Los resultados fueron publicados en UNO DECIDE este domingo 10 de agosto.

En segundo lugar, se ubicó Jorge Tuto Quiroga con el 18,2%, dejando en tercer lugar a Andrónico Rodríguez con el 6,7%.

En el cuarto lugar aparece Manfred Reyes Villa con 5,0%, seguido por Eduardo Del Castillo con 3,8%.

Más atrás aparecen Rodrigo Paz, con 3,0%; luego Eva Copa, Jhonny Fernández y Pavel Aracena, los tres con 0%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 34,9%.

 

