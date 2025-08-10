A pocos días de las elecciones, la economía marca la agenda electoral

A tres días del cierre de campaña, seis de las elecciones nacionales y antes de conocer los resultados de la tercera encuesta nacional de la Red Uno, el panorama político parece definido por un factor central: la economía. Analistas y expertos coinciden en que el voto del próximo 17 de agosto estará fuertemente influenciado por la situación del bolsillo de los ciudadanos.

José Luis Santistevan, analista político, afirmó que “la gente va a votar pensando en la barriga y el bolsillo”. Según explicó, el margen para convencer al electorado es reducido: “Gracias a Dios estamos a tres días del cierre de campaña y seis de las elecciones, donde no hay mucho que conquistar. Los candidatos deberían mostrar que se puede reafirmar con sus candidaturas. La principal preocupación de la gente es la economía”.

En la misma línea, Claudia Pacheco, economista, señaló que las preferencias electorales están ligadas a las propuestas de generación de empleo y reactivación económica. “Ahora las elecciones están siendo pensadas en el candidato que ofrezca soluciones de empleo y dinamice la economía. Nosotros tenemos entendido que los ciclos cambian cada 20 años y, con las encuestas, se va viendo el nuevo panorama”, expresó.

Por su parte, Fernando Castedo, expresidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, remarcó la importancia de la participación ciudadana en las urnas. “Lo más importante es que el ciudadano vaya a votar. El país se nos está quebrando y con ese voto del 17 de agosto, sea al candidato que sea, debemos pensar en quién puede sacar a Bolivia de la crisis”, manifestó.

El consenso entre especialistas es claro: el próximo domingo, la decisión de los bolivianos estará guiada por la urgencia de soluciones concretas a la crisis económica que atraviesa el país.

