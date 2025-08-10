TEMAS DE HOY:
Gradería colpasó Motociclista Sofía Quiroz

19ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Samuel es el candidato con más apoyo en Santa Cruz según la Gran Encuesta Nacional de intención de votos

La Encuesta fue presentada en UNO DECIDE este domingo 10 de agosto.

Luis Fernando Soria Sejas

10/08/2025 19:42

Escuchar esta nota

Según los datos obtenidos en la primera Encuesta Nacional de intención de voto para las elecciones generales este 17 de agosto de 2025, en Santa Cruz el candidato Samuel Doria Medina consiguió el mayor apoyo con el 32,4% alcanzando el primer lugar por encima del resto de los candidatos que luchan por ganar la silla presidencial.

Los cruceños que participaron en la gran Encuesta Nacional de intención de voto, dieron el segundo lugar a Jorge Tuto Quiroga con un 29,1%.

El tercer candidato con más apoyo en el departamento de Santa Cruz fue Manfred Reyes Villa con el 8,3%.

En cuarto lugar, figura Rodrigo Paz 4,3%; y en quinto, Andrónico Rodríguez con 3,0%.

Los otros lugares son: sexto Jhonny Fernández con 1,0%; Eduardo Del Castillo con 0,4%; y Pavel Aracena con 0,3%. Eva Copa figura con 0%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 20,9%.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Uno decide

21:30

Lo mejor de la gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD