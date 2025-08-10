Samuel es el candidato con más apoyo en Santa Cruz según la Gran Encuesta Nacional de intención de votos

Según los datos obtenidos en la primera Encuesta Nacional de intención de voto para las elecciones generales este 17 de agosto de 2025, en Santa Cruz el candidato Samuel Doria Medina consiguió el mayor apoyo con el 32,4% alcanzando el primer lugar por encima del resto de los candidatos que luchan por ganar la silla presidencial.

Los cruceños que participaron en la gran Encuesta Nacional de intención de voto, dieron el segundo lugar a Jorge Tuto Quiroga con un 29,1%.

El tercer candidato con más apoyo en el departamento de Santa Cruz fue Manfred Reyes Villa con el 8,3%.

En cuarto lugar, figura Rodrigo Paz 4,3%; y en quinto, Andrónico Rodríguez con 3,0%.

Los otros lugares son: sexto Jhonny Fernández con 1,0%; Eduardo Del Castillo con 0,4%; y Pavel Aracena con 0,3%. Eva Copa figura con 0%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 20,9%.

