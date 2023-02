Santa Cruz, Bolivia

La pequeña Beck Antonella de un mes y diecisiete días de nacida lucha por su vida en terapia intensiva del Niños Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz. La bebé padece de arritmia cardíaca severa y se encuentra internada desde hace dos semanas.

Sus padres no pierden las esperanzas, pese a que fue desahuciada en seis ocasiones.

“La sexta vez que llegamos aquí (por el hospital) la vi a mi hija ya mal, le dije a mi esposa, toca decirle a la bebé lo que va pasar, tenemos que ser fuertes y decirle lo aceptamos, entonces nos paramos y entramos a la sala”, relató con la voz entrecortada

“Cuando le decíamos hija, lo siento no vas a poder vivir, intubada no vas a dar, ella me levantó su manito y me dijo que no, desde ese día supe que mi hija no se iba a ir”, añadió entre lágrimas.