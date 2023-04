Santa Cruz, Bolivia

Bryan Zea Flores, un hombre de 30 años de edad, llegó a Santa Cruz de la ciudad de La Paz en busca de trabajo con la esperanza de tener un futuro mejor. Sin embargo, su búsqueda se vio interrumpida por un trágico accidente que tuvo lugar el pasado 2 de abril. Mientras cruzaba el séptimo anillo de la avenida Banzer, fue arrollado por un camión, dejándolo gravemente herido.

El hombre fue trasladado a una clínica privada de la capital cruceña, donde quedó internado en terapia intensiva con un traumatismo craneoencefálico grave. Desafortunadamente, la deuda por los gastos médicos asciende a más de Bs 90.000.

La situación es crítica, y su madre, Carla Flores, relató que el chofer del camión que atropelló a su hijo, llamado Filemón Taraña Colque, de 40 años, lo trasladó a la clínica, pero desapareció después. Actualmente, Bryan se encuentra internado en una clínica privada de la capital cruceña, en estado grave.

“Los médicos no me dan muchas esperanzas de vida para mi hijo y si se salvaría quedaría con una muerte cerebral. Por favor acudo a todas las personas que me puedan colaborar”, contó entre lágrimas y con la voz entrecortada Carla.