Bullying: Estudiante le cortó la cara con una regla a su compañero, la herida es de 18 cm

La Paz

Según la víctima los jóvenes de su paralelo lo encontraron y entre cuatro lo interceptaron a la salida del colegio, y procedieron a golpearlo, uno de ellos con regla en mano le cortó el rostro.

“Con mi mano toqué la herida y era sangre, el tipo vino y me agarró de la espalda, me cortó con una regla en el cuello. Pero más parecía que me estaba reteniendo y asaltando”, relató el adolescente víctima de bullying.