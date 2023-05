[VIDEO] Madrina no asistió al bautizo de su ahijado tras las críticas por su ‘sensual’ vestuario

Cargando...

Un video se hizo viral, tras acumular millones de reproducciones en las redes sociales, donde una mujer reveló su vestuario, la misma fue nombrada madrina de bautizo, y decidió no asistir al evento religioso, ya que recibió miles de críticas por lucir un atuendo 'impactante y muy sensual'.

Este hecho generó miles de críticas de los usuarios, puesto que, la madrina rompió esquemas al pretender ser el centro de la atención y mostrar un vestuario revelador, en una ceremonia donde muchas personas hasta ahora prefieren lucir muy conservadores, pues se trata de un acto ceremonioso.

La madrina fue cuestionada después de que, en el video, aparece con un vestido blanco, entallado que resaltaba su figura, pues realmente lucia muy sensual.

Los internautas no dudaron en emitir sus críticas y comentarios, muchos de ellos señalaron que ese tipo de vestimenta no va acorde a la ocasión.

Fueron masivos los mensajes, que tras leer algunos de ellos la madrina decidió no asistir a la ceremonia, sin embargo, la mujer no tardó en recibir nuevas críticas, esta vez por no asistir a un evento tan importante como es el bautizo, siendo la madrina.