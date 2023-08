Cargando...

El Juzgado tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz determinó este jueves la detención preventiva del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani en la cárcel de San Pedro por seis meses, en el proceso de legitimación de ganancias ilícitas.

Wildo García, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Potosí, aseguró que realizarán seguimiento del caso y pidió que Mamani sea liberado.

"Estamos sorprendidos con la detención de nuestro gobernador. Queremos que se defienda en libertad" indicó García.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, García aseguró que no aceptaran actos de corrupción en caso de que se demuestre que el gobernador si tenga indicios de culpabilidad.

"Nosotros no vamos a apoyar corrupción. Si se demuestra, nosotros vamos a elegir un nuevo gobernador, pero esperamos que esto no sea persecución política” concluyó.

La defensa de Mamani informó que la determinación será apelada, mientras la autoridad continua en celdas policiales por segundo día consecutivo.