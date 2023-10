Cañeros se reunirán con el ministro de Hidrocarburos para renovar contrato de etanol

Santa Cruz, Bolivia

El sector cañero se declaró en emergencia luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciara una posible reducción del precio del etanol. Aseguran que es una "traición" porque es un tema que no se analizó conjuntamente.

Así. una comisión de la Confederación nacional de productores cañeros de Bolivia (Concabol) llegó a instalaciones de YPFB en Santa Cruz para presentar una carta al presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, rechazando estas declaraciones. En ese sentido, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, convocó a una reunión para este jueves 26 de octubre.

Existe preocupación en el sector porque el contrato del proyecto de etanol finaliza en diciembre de este año. Entonces, buscan renovar contrato para un segundo ciclo de cinco años. Actualmente, se está en el proceso de zafra y piden tiempo para recuperar su inversión.

"Son declaraciones malintencionadas e irresponsables por parte del presidente de YPFB. El sector se siente en estado de emergencia porque no respetan las reuniones que hemos realizado. El programa etanol nació con la intención de bajar la subvención que maneja el país hace muchos años en combustible", afirmó Alcides Córdoba, vicepresidente de Concabol, en entrevista con Que No Me Pierda.