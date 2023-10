Caso Respiradores: Acusan formalmente a la exministra de Salud, Eidy Roca

Bolivia

El Ministerio Público informó que el Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción que dirige la investigación del caso denominado “Respiradores Chinos”, en pasadas horas, presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas, incluyendo a la exministra de Salud, Eidy Roca, quienes estarían implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 324 ventiladores pulmonares de origen chino, hecho registrado el año 2020 durante la crisis por la pandemia del Covid-19, que provocó una afectación económica al Estado de más de 10 millones de dólares americanos.

El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales, colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares.

“De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre del año 2020, no sólo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de $us. 30.000 cuando su costo en el mercado no sobrepasaba de los $us. 8.900”, dijo Barrientos.