"Chapo", el 'narcogato' que fue rescatado y sacado del tráfico de drogas

Cochabamba, Bolivia

La activista y defensora de los animales, Claudia Martínez, relató un hecho totalmente bizarro. Todo ocurrió cuando rescató a un pequeño felino que era usado por una persona en situación de calle para esconder drogas.

Martínez que es responsable del refugio “Gamaliel” contó que encontró al joven caminando por la avenida Perú, en Cochabamba, sosteniendo con fuerza al pequeño felino. De manera instintiva se acercó y le pidió que vendiera al minino, realizó esta acción para poder rescatarlo.

“Este gatito se encontraba en manos de un polilla, viste una solera verde fosforescente, está descalzo caminando por la Av. Perú, me acerqué amablemente y le dije que le compraba su gato (no es fomentar, pero el tipo estaba drogado) me lo entregó apenas”, publicó en cuenta de Facebook.