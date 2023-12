"Gritaba, lloraba y al verme alzó sus manitos", relató el pescador que encontró al niño abandonado

Beni, Bolivia

Un niño fue abandonado este martes 12 de diciembre en el barrio Las Arenas, en el departamento del Beni; se encontraba envuelto en una bolsa. Fue un pescador, Saúl Pareja Álvarez de 28 años, quien lo rescató.

Los hechos ocurrieron en Riberalta, los vecinos reportaron el descubrimiento del niño en el área boscosa, donde indicaron que encontraron el pequeño de tres años cubierto de insectos y totalmente indefenso.

“Fue al monte a buscar remedios y el pan de cada día, porque estaba enfermo, me fui con mis dos hijitos pequeños de 10 y 8 años (…) Me adentré unos 900 metros en el monte alto, cuando escuché unos gritos, me causó pena, incluso pensé en dejarlo, porque me dio miedo escucharlo gritar de esa forma, su voz era quebradiza y ronca (…) Pero tomé la decisión de ir, lo encontré llorando y con hartos bichos en el rostro y cuerpo, me alzo las manitos, le pusimos un pantaloncito (…) Le conté lo ocurrido a mi mujer y ella se hizo cargo, yo fui a buscar los remedios que necesitaba al monte”, relató al QNMP Don Saúl.