Chofer de taxi quedó atriccionado tras choque de minibús en la Autopista La Paz-El Alto

La Paz, Bolivia

La mañana de este lunes, 4 de diciembre, se registró un nuevo accidente de tránsito en la Autopista La Paz - El Alto. Un minibús perdió el control, chocó contra una vagoneta y un taxi en el carril de bajada.

El radiotaxi sufrió más daños al quedar atrapado entre el vehículo y el pretil de la vía, dejando al conductor atriccionado dentro de su automóvil.

El chofer del minibús, que hace la ruta interciudad, indicó que fue una falla de frenos y no pudo detenerse a tiempo. Además, estaba con pasajeros.

"Estoy adolorido de la espalda y mi cuello. Estaba bajando con calma y las movilidades empezaron a parar, frené con calma, pero el minibús ya no alcanzó a frenar y directamente me impactó. Intenté esquivarlo, pero me atrapó. No tenía pasajeros, estaba retornando del aeropuerto", comentó el conductor del radiotaxi, agregando que el otro chofer le preguntó si estaba bien y que intentó ocultar sus identificadores de línea.