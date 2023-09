Conductor de trufi agredió a colegiala por pagar pasaje escolar

Cochabamba, Bolivia

La denuncia fue compartida en redes sociales, y se muestra cómo es que un chofer de la línea 205 que brinda servicio de Cochabamba a Quillacollo, increpa a una menor de 16 años, estudiante que vestía el uniforme de su colegio.

Según el relato de la joven, ella pagó el pasaje escolar establecido de Bs. 1, pero el chofer le exigió aumentar 50 centavos más, a lo que la estudiante se negó, fue entonces que empezó el jaloneo y las agresiones.

El chofer la agarró de la mochila y le dijo que la llevaría a tránsito, una de las pasajeras ofreció pagar el monto pero el conductor no quiso.

“Yo me bajé del trufi después de pagar, el chofer empezó a pitear la bocina y me acerqué a la ventana, me dijo que faltaba 50 centavos y yo le dije que como estudiante siempre pago 1 boliviano, él se bajó del trufi corriendo y me agarró de la mochila, no me quería soltar, quería que me suba al trufi”, contó la estudiante a Notivisión.