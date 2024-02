Bolivia

El Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se ven enfrentados por la prórroga de magistrados, tema en el que aún no se ponen de acuerdo debido a que, en la pasada jornada, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó a la Asamblea que se cumpla su prórroga antes de tratar una nueva ley para las elecciones judiciales.

De esta forma, el Auto Constitucional pone nuevamente en suspenso el tratamiento del proyecto de ley 144 de Elecciones Judiciales, o de ley similar.

En ese sentido, la comisión bicamaral que tenía la misión de encontrar una salida a las elecciones judiciales también se dividió entre decidir si aceptar o no, el fallo del TCP. Así, mientras el ala 'arcista' aboga por mantener a las altas autoridades del Órgano Judicial en sus cargos hasta la posesión de nuevas autoridades electas, la oposición y el ala 'evista' sostienen que su mandato no cumple con lo estipulado en la Constitución Política del Estado.

Al respecto, Félix Oros, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, considera que el incumplimiento a la decisión del TCP no tendría consecuencias legales, ya que los magistrados cumplieron su gestión a fines del año pasado.

"En primer lugar, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya no existe. El 2 de enero feneció el mandato de estos señores, por tanto, no hay Tribunal Constitucional, no hay Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, estos señores usurpan un cargo que no les corresponde. Por lo tanto, todas sus resoluciones son de nulidad absoluta, que no tienen ningún valor jurídico", afirmó Oros a Red Uno Digital.