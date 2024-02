Jáuregui: "Se debe acatar la orden de respetar la prórroga de magistrados"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Se debe acatar la emisión del Auto Constitucional 034/2024 que dispone que la Asamblea Legislativa debe reconocer a los magistrados autoprorrogados”, sostuvo Juan José Jauregui, diputado MAS del ala arcista, quien calificó de inconstitucional la propuesta realizada por Comunidad Ciudadana de que sean los secretarios generales o los vocales y decanos los que ejerzan las funciones de los magistrados autoprorrogados.

“Las dos alternativas son inconstitucionales, no se puede delegar a personas que no han sido elegidas por el pueblo, tampoco se puede delegar a los decanos como simples custodios. Eso no garantiza el acceso a la justicia a los bolivianos”, aseveró Jauregui.

El diputado del ala arcista señaló que es necesario reconocer la prórroga de los magistrados para dar solución al vacío en la administración de justicia.

INTERCAMBIO DE ACUSACIONES

Durante la entrevista a ambos parlamentarios, Alarcón indicó, a modo de acusación, que Jáuregui "fue el único que estaba a favor del auto presentado por el TCP".

Cargando...

En respuesta, Jáuregui, acusó al diputado Alarcón y a Comunidad Ciudadana, de estar "en sintonía con Evo Morales".