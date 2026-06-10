Cochabamba: Sedes gestiona ingreso de 10 toneladas de medicamentos en medio de los bloqueos

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba realiza gestiones para garantizar el ingreso de un camión con 10 toneladas de medicamentos e insumos médicos al departamento, que permanece aislado desde hace más de tres semanas por una veintena de puntos de bloqueo instalados en distintas carreteras.

El jefe de la Unidad de Planificación del Sedes, Daniel Illanes, informó que Cochabamba se mantiene en alerta amarilla sanitaria debido a las dificultades que generan las medidas de presión para el abastecimiento de medicamentos, combustible e insumos hospitalarios.

“Todavía no estamos con un desabastecimiento severo de medicamentos e insumos en Cochabamba”, señaló Illanes, quien atribuyó esta situación a las compras anticipadas realizadas por municipios y establecimientos de salud a principios de año mediante recursos del Sistema Único de Salud (SUS).

No obstante, advirtió que algunos municipios enfrentan dificultades debido a retrasos en los procesos de adquisición tras el cambio de autoridades, por lo que el abastecimiento se encuentra en un punto límite que requiere atención permanente.

Camión permanece en ruta

Explicó que el cargamento de medicamentos se encuentra en tránsito desde Santa Cruz y hasta la noche del martes había llegado a la localidad de Aguirre. Sin embargo, durante la mañana de este miércoles surgieron nuevas dificultades debido a un bloqueo que obstruye completamente la carretera con un tronco de gran tamaño.

Ante esta situación, el Sedes coordina con autoridades locales y de salud para facilitar el paso del vehículo. Como alternativa, se analiza movilizar camiones de menor tamaño y camionetas para trasladar los medicamentos e insumos por tramos y garantizar su llegada a Cochabamba.

“Esperamos que ese cargamento pueda estar disponible hoy con todas las gestiones que estamos realizando”, indicó Illanes.

Prevén puente aéreo para garantizar abastecimiento

El jefe de Planificación también anunció que se trabaja en la habilitación de un puente aéreo para el traslado de medicamentos e insumos médicos entre Santa Cruz y Cochabamba, con el objetivo de evitar que los bloqueos afecten la atención sanitaria en el departamento.

Asimismo, explicó que el Sedes mantiene coordinación permanente con la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y las redes de salud para monitorear el abastecimiento y evaluar la evolución de la emergencia.

Pacientes vulnerables enfrentan dificultades

Aunque el departamento aún no ingresó a una alerta naranja, Illanes reconoció que ya existen grupos de pacientes afectados por las restricciones en el transporte.

“De momento no tenemos una situación crítica, pero hemos evidenciado que pacientes renales y con cáncer están teniendo dificultades para obtener medicamentos y tratamientos”, afirmó.

La situación preocupa especialmente a los pacientes renales, quienes se declararon en estado de emergencia por la escasez de insumos necesarios para las sesiones de diálisis.

Mientras continúan las gestiones para el ingreso del cargamento, las autoridades sanitarias esperan que las 10 toneladas de medicamentos permitan aliviar temporalmente la presión sobre el sistema de salud y evitar un escenario de desabastecimiento en Cochabamba.

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