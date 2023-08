"Cometí errores... ¡Perdóneme!", fue el audio que envió el nieto ladrón a su abuelo

Santa Cruz, Bolivia

El pasado martes 29 de agosto un abuelo denunció a su nieto, que le robó 52.400 bolivianos y 1.000 dólares. Este jueves se conoció un audio que envió el prófugo, donde le pide disculpas al hombre de la tercera edad y le dice que le devolverá lo sustraído.

“La verdad es que cometí muchos errores este tiempo. ¡Por favor perdóneme! No está bien todo lo que he hecho, la verdad estoy mal (…) ¡Perdóneme por todo el daño que le causado!, ¡Por favor perdóneme! Yo le devolveré todo, no quiero quedarme con nada”, indica el audio enviado a Don Saturnino Tola.