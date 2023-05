Le cobró $us 20 mil a su hija por haberla criado y se llevó a su nieto en ‘prenda’

En un impactante testimonio, una mujer denunció a su propia madre por presuntamente secuestrar a su hijo como garantía de pago por los supuestos años de crianza que le habría brindado. La afectada, cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad, compartió su desgarradora historia con el portal digital ‘La Cafetería Noticias’, exponiendo una situación que ha llevado a la pérdida de su hijo y la desesperada búsqueda de justicia.

“Son cinco meses que no veo a mi hijo. Pido a las autoridades que me ayuden a encontrarlo para que pueda seguir estudiando y estar conmigo”, suplicó la angustiada madre. Sin embargo, la denunciante encontró obstáculos en su búsqueda de justicia. Al intentar presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes, enfrentó la negativa de recibir su testimonio, lo cual sospecha que está relacionado con el hecho de que la pareja de su madre es un policía.

“He intentado denunciar, pero no me quieren recibir la denuncia. Imagino que es porque la pareja de mi madre es un policía. Solo me preguntan si tengo la custodia legal de mi hijo, sin explicarme por qué o para qué lo solicitan. Yo poseo certificados de nacimiento, libretas y carnet de identidad”, contó la afectada, visiblemente consternada.