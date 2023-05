“Desde ahora me voy a dedicar a Dios”: Pena máxima para el nieto que mató a su abuela

Santa Cruz, Bolivia

En una audiencia realizada en el Palacio de Justicia este viernes 19 de mayo, Benito Pinto Mendizábal de 31 años, confesó haber asesinado a su abuela, Emiliana Mendizábal de 80 años, en un acto desesperado por obtener dinero para su adicción a las drogas.

El nieto, visiblemente afectado y entre lágrimas, pidió disculpas a su familia por sus acciones y afirmó que no estaba en pleno juicio debido a su estado drogado en aquel momento.

“A toda mi familia le pido disculpas por hacer esa cosa, pero no estaba con mis cinco sentidos porque estaba todo drogado, no sabía lo que estaba haciendo, espero que me perdonen, si me están mirando mis tíos, mis tías que yo sé que están con dolor por lo que hice”, relató entre lágrimas Benito, quien decidió someterse a un procedimiento abreviado. “Desde ahora me voy a dedicar a Dios, él es el único que me va poder cambiar”, agregó.