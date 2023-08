¡Nieto peligroso! Le robó más de Bs 52 mil a su abuelo para irse a Europa

Santa Cruz, Bolivia

El conocido dicho de "cría cuervos y te sacarán los ojos" ha cobrado vida en una dolorosa historia que se desarrolla en la zona del Plan 3000. Saturnino Tola, un hombre de la tercera edad, quien invirtió años de amor y cuidado en la crianza de su nieto, ahora enfrenta la traición más amarga: el joven le robó los ahorros de toda su vida.

Visiblemente afectada, compartió cómo había criado al joven desde su infancia, proporcionándole todo lo necesario, incluso costeando su educación en una universidad privada donde estudiaba gastronomía. "Lo criamos, le di la leche y este es el pago que estoy recibiendo ahora", expresó con tristeza.

El hombre trabajaba como músico los fines de semana, horas que eran aprovechadas por su nieto para ingresar a su habitación y llevar a cabo los hurtos. El último episodio ocurrió el domingo pasado, cuando incluso forzó la puerta de la habitación.

El nieto, tras llevar a cabo el robo, sorprendentemente escribió una carta de disculpas a su abuelo. En la carta, prometía devolver el dinero después de completar un tour gastronómico por Europa.

“Papa quiero agradecerle mucho por toda la ayuda y el apoyo que me dio, pedirle disculpas por las veces que fallé, sepa que pienso devolverle todo en alguna fecha de este año (…) No piense que me fui por esa disputa, si no por negocio, trabajo y las ganas de aprender más. Hasta luego”, dice la misiva que es firmada por José Luis.