Comisión de Planificación aprueba el PGE 2024 y lo remite al pleno de Diputados

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este miércoles 6 de diciembre, por la noche, y luego de más de nueve horas de debate; la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas aprobó el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71% y una inversión pública de $us 4.274 millones.

En ese sentido, lo remitió al pleno de la Cámara de Diputados, para su tratamiento correspondiente.

“Al haberse aprobado el presente proyecto de ley, en sus estaciones en grande y en detalle, remítase a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento en el pleno camaral”, dijo el presidente de la comisión, Omar Yujra, citado por ANF.

La sesión de la comisión se instaló a las 10:30 de la mañana, aproximadamente, y se prolongó por, al menos, nueve horas.

Según se conoció, el presupuesto agregado es de 340.317.970.486 bolivianos y el consolidado de Bs 265.558.034.072, lo que significa un incremento de 7,3% y 8,9% respectivamente con relación a la gestión fiscal 2023.

Cargando...

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, explicó el contenido del proyecto y del Presupuesto General previsto para el próximo año, pero fue cuestionado por la oposición ante el elevado porcentaje destinado al gasto corriente.

La comisión de Planificación durante el tratamiento del proyecto de ley del PGE 2024. FOTO: Roberto ARANDA@APGNoticiasBo

Durante la sesión, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, afirmó que, pese a las observaciones que hicieron, ‘arcistas’ y ‘evistas’ se unieron y aprobaron el proyecto normativo.

Además, indicó que entre las observaciones que hicieron está que se autorice a las empresas públicas hagan alianzas con el sector privado, hecho que fue considerado como una capitalización porque el Gobierno no tiene recursos. Del mismo modo, dijo que se dispuso $us 2.000 millones en bonos soberanos en el exterior, esa misma cifra se consignó para el 2023, pero no fueron adquiridas.

Cargando...

“El artículo autoriza que las empresas públicas puedan hacer alianzas estratégicas público-privadas, hemos hecho una analogía y es una capitalización. Nos llama la atención que otra vez se van a disponer 2.000 mil millones de dólares, el país va a seguir endeudándose y hay un alto gasto corriente que concentra más del 60%”, explicó, citado por la misma agencia.

El articulo 7 y 8 fueron los más cuestionados, porque autorizan al Órgano Ejecutivo la emisión de los bonos soberanos por $us 2.000 millones, como una fuente de financiamiento programado para cubrir el gasto público. A la vez, el Ministerio de Planificación del Desarrollo tendrá la potestad de suscribir contrato de crédito externo por $us 700 millones.

Asimismo, el PGE 2024 establece, dentro de sus metas macroeconómicas, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,71%, a pesar de que los organismos internacionales sostienen que Bolivia crecerá el 2024 y 2025 por debajo del 2% anual. Se espera que el 2024 se tenga una inflación acumulada del 3,6%. También se prevé que el déficit fiscal suba a -7,8%, cuando para esta gestión fue fijado en -7,49%.