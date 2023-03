"Compré con todos mis ahorros": Sacrificaron sus 5.000 pollos pese a que los vacunó contra la gripe aviar

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Avicultores están preocupados por las pérdidas cuantiosas que se registran en el sector por la gripe aviar.

Un productor indicó que sacrificaron a 5.000 de sus pollos pese a que ya estaban vacunados contra el virus. En ese sentido, piden a Senasag aclarar los protocolos.

con las informaciones los agricultores están preocupados por las pérdidas económicas que tiene su sector hoy han sacrificado a más de 5,000 pollos pese a estar vacunados contra la gripe, aviar el senasac nuevamente sacrifico a 5,000 pollos de una granja a quienes le detectaron la gripe, aviar los productores señalaron que recibieron la notificación correspondiente, pese a que las gallinas y habían recibido la vacuna correspondiente de las vacunas, nos ha costado a 50 dólares cada para cada mil pollos, o sea, ha sido más gasto y aparte eso de esa fecha hasta ahora igual en alimentación casi semi2 casi cerca de 2.000 dólares, igual se invierte en la comida elegante nada no nos dice porque esto son portadores de pollos entonces o portadores de enfermedad y tienen que ser sacrificadas viendo que el pollo ya estaba bien ya ya, ya está ya tenía anticuerpos pero igual los productores piden al SENASA

Atlas pusieron para esta enfermedad, ellos se han verificado a la gallina vieron que ya no tenía ya esa síntomas de la gripe, aviar. Entonces ya no valía la pena sacrificarlo. Entonces ellos mismos dijeron, daremos una oportunidad a esas gallinas y buenos en las se puso tan tan malo de su parte no nos han dado más opción y los sacrificaron de esa manera mis pueblos muchos de los productores de quienes sacrificaron sus pollos mencionaron.

Perdieron una fuerte cantidad de dinero en dinero en americanos hablando he perdido más o menos sobre 30.000 $ que que eso era Auro y bueno así.