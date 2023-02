10/02/2023 - 11:33

Sacrificarán casi 200 mil aves por brotes de gripe aviar en 6 municipios de Cochabamba

Piden a la población no comprar pollo de dudosa procedencia. Además, denuncian que productores no denuncian casos para no tener que realizar la cuarentena obligatoria.

Redacción Red Uno de Bolivia