"¡Corrió para atraparlo!": Una mujer capturó al ladrón que le robó su celular

Una mujer fue víctima del robo de su celular, al percatarse de lo sucedido buscó al antisocial, hasta lograr atraparlo. El hecho se registró cuando se encontraba a bordo de un minibús, en la calle Sucre y 16 de Julio.

El modus operandi utilizado por el antisocial fue fingir que la mujer le ‘machucó’ los dedos con la puerta del motorizado, cuando la puerta se cerraba, hizo el ademán de estar herido, de esta forma distrajo a la víctima y sustrajo el dispositivo móvil.

“Él es, es el que se ha hecho agarrar la mano, sentí que me agarró el hombro para que me gire y me saque el celular. Él empezó a gritar ‘mi mano, mi mano’, grito con fuerza. Yo sentí que metió su mano a mi bolso y se llevó mi celular”, contó

Al darse cuenta de lo ocurrido, la mujer a bordo del trufi bajó e identificó al hombre (quien se bajó del vehículo), tratando de mezclarse con la multitud, pero fue reconocido por su vestimenta, al atraparlo comenzó a pedir ayuda los transeúntes para que no escape.

“Yo lo reconocí por el traje, de inmediato me baje, ni bien me baje me di cuenta que me robó mi celular, corrí a la esquina y lo agarre, pedí ayuda para que me auxilien porque quería escaparse. Prácticamente me prendí de su chaqueta y bolso”, relató.

Cuando fue atrapado el antisocial negó tener el celular, posteriormente los vecinos llamaron a policías, antes de la llegada de ellos, el ladrón hacía llamadas a sus supuestos cómplices para entregar en otro lugar el celular.

“Me decía le voy a entregar el celular en la avenida Aroma. Yo respondí, no, acá me voy a quedar, y le exigí que me devolviera el móvil. Cuando escuchó que venía la Policía dijo que dejó mi dispositivo móvil debajo de un kiosco azul”, aseveró la víctima.

A la llegada de personal policial, terminó confesando que dejó el celular debajo de un kiosco, donde lo detuvieron. De forma inmediata fue trasladado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

